Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach möglichem Raub gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 18-Jähriger in der Nacht zum Samstag (06.12.2025) in Böblingen. Der junge Mann hielt sich zwischen 23.50 Uhr und 00.20 Uhr im Bereich eines Fast-Food-Restaurants in der Königsberger Straße auf, als er überfallartig von vier noch unbekannten Männern angegriffen worden sein soll. Die vier sollen den 18-Jährigen geschlagen und getreten haben. Unter Vorhalt eines Messers sollen sie das Mobiltelefon sowie den Geldbeutel des Geschädigten gestohlen haben. Anschließend sollen die unbekannten schwarz gekleideten Täter mit einem Pkw, möglicherweise einem dunklen Dacia, geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

