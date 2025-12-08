Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fußballspiel muss nach Körperverletzung abgebrochen werden

Ludwigsburg (ots)

Ein Fußballspiel der Kreisliga B, das am Sonntag (07.12.2025) um 14.00 Uhr auf dem Vereinsgelände in Korntal ausgetragen werden sollte und das von rund 200 Personen verfolgt wurde, musste etwa 20 Minuten vor Schluss durch den Schiedsrichter abgebrochen werden. Nachdem die Heimmannschaft das Spiel gedreht und zum 2:2 ausgeglichen hatte, wurde der 26 Jahre alte, jubelnde Torschütze von Spielern der gegnerischen Mannschaft sowie aus deren Fanblock heraus verbal angegangen. Ein größere Menschentraube versammelte sich im Anschluss auf dem Spielfeld und ein 58 Jahre alter, gegnerischer Fan soll dann auf den 26-Jährigen losgegangen sein. Er habe ihm einen Kopfstoß versetzt, ihn geschlagen und am Boden liegend auch noch getreten. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, hatte sich die Menschentraube bereits aufgelöst und das Spiel war abgebrochen worden. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell