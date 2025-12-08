Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag (05.12.2025) gegen 15.45 Uhr bei Gärtringen ereignete.

Eine 19 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr auf der Kreisstraße 1067 von Deckenpfronn in Richtung Gärtringen, als ihr ein noch unbekannter Pkw-Fahrer entgegenkam. Als sich die beiden Fahrzeuge auf derselben Höhe befanden, touchierte der Unbekannte den rechten Außenspiegel des Ford. Beide Verkehrsteilnehmenden setzten ihre Fahrt fort, die 19-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell