PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag (05.12.2025) gegen 15.45 Uhr bei Gärtringen ereignete.

Eine 19 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr auf der Kreisstraße 1067 von Deckenpfronn in Richtung Gärtringen, als ihr ein noch unbekannter Pkw-Fahrer entgegenkam. Als sich die beiden Fahrzeuge auf derselben Höhe befanden, touchierte der Unbekannte den rechten Außenspiegel des Ford. Beide Verkehrsteilnehmenden setzten ihre Fahrt fort, die 19-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:01

    POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte werfen Steine auf Autos - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter warfen am Samstag (06.12.2025) gegen 12:15 Uhr vom Dach eines Einkaufszentrums in der Bauhofstraße in Ludwigsburg mehrere Steine auf die Bauhofstraße. Die Steine landeten auf drei im Rückstau stehende Pkw. Hierbei handelte es sich um einen Fiat, einen Dacia sowie einen Land Rover. Weitere Steine landeten auf der Fahrbahn. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:44

    POL-LB: Asperg und Gerlingen: Wohnungseinbrüche

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (07.12.2025) verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr vermutlich über ein gekipptes Fenster Zugang in ein Wohnhaus in der Obere Hurststraße in Asperg. Der Unbekannte durchsuchte das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss des Hauses und stahl Bargeld sowie Schmuck. Der Wert des Diebesguts dürfte sich mehrere Tausend Euro belaufen. Sachschaden ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:23

    POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Unbekannter versucht Schnäppchenmarkt auszurauben

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen des Verdachts des versuchten Raubes gegen einen noch unbekannten Mann. Der Unbekannte betrat am Freitag (05.12.2025) gegen 18.30 Uhr einen Schäppchenmarkt in der Raiffeisenstraße in Nebringen. Als er eine Kassiererin aufforderte, ihm Bargeld auszuhändigen, werden zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren