Polizeipräsidium Ludwigsburg
Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: geparkte Fahrzeuge ausgebrannt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (08.12.2025) wurde gegen 01:30 Uhr ein brennendes Fahrzeug in der Neuköllner Straße in Leonberg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Renault Clio bereits komplett in Flammen und das Feuer griff auf einen dahinter geparkten VW T-Roc über. Im Endeffekt standen beide Pkw in Vollbrand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Es besteht der Verdacht, dass noch unbekannte Personen den Brand möglicherweise mit einem Feuerwerkskörper verursacht haben könnten. Anwohner hatten zuletzt mehrfach Knallgeräusche aus dem Bereich Neuköllner Straße / Stadtpark gemeldet, die eingesetzten Streifen hatten jedoch keine Personen mehr angetroffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeugbrand oder zu den Knallgeräuschen der letzten Tage geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leonberg zu wenden (Tel. 07152 605-0, leonberg.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Ludwigsburg
