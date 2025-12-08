POL-LB: Leonberg: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und bedroht Einsatzkräfte - KORREKTUR
Ludwigsburg (ots)
In der soeben veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Unfall in Leonberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6174555) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Unfallörtlichkeit in Leonberg liegt im Bereich der Bundesstraße 295 (B295) und nicht der Bundesstraße 27 (B27), wie dies fälschlicherweise angegeben ist. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.
