Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und bedroht Einsatzkräfte - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots)

In der soeben veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Unfall in Leonberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6174555) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Unfallörtlichkeit in Leonberg liegt im Bereich der Bundesstraße 295 (B295) und nicht der Bundesstraße 27 (B27), wie dies fälschlicherweise angegeben ist. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Ludwigsburg
