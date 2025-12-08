POL-LB: Leonberg: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und bedroht Einsatzkräfte - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (08.12.2025) wurde gegen 01:30 Uhr ein brennendes Fahrzeug in der Neuköllner Straße in Leonberg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Renault Clio bereits komplett in Flammen und das Feuer griff auf einen dahinter geparkten VW T-Roc über. Im Endeffekt standen beide Pkw in Vollbrand und mussten von der Feuerwehr ...

