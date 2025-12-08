PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg
POL-LB: Ludwigsburg: Streit um Parkplatz führt zu Auseinandersetzung

Ludwigsburg (ots)

Ein in eine handfeste Auseinandersetzung ausgearteter Streit um einen Parkplatz in der Myliusstraße in Ludwigsburg war am Samstag (06.12.2025) gegen 14:45 Uhr der Auslöser für einen Polizeieinsatz. Zunächst gerieten zwei 40 und 42 Jahre alten Männer, die berechtigt auf einem Behindertenparkplatz parken wollten, mit einen 22 Jahre alten Mann in einen Streit um diesen Parkplatz. Der 22-Jährige soll anschließend den 42-Jährigen geschlagen und versucht haben, ihn mit einem Messer zu verletzen. Zwei 25 und 46 Jahre alte Verwandte sollen dem 22-Jährigen zur Hilfe geeilt sein und gemeinsam auf den 42-Jährigen eingeschlagen und den 40-Jährigen gestoßen haben. Hierbei soll der 46-Jährige auch einen Baseball-Schläger gehalten, jedoch nicht eingesetzt haben. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die 25- und 46-jährigen Männer in ein angrenzendes Gebäude. Die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte konnten im Rahmen der Fahndung sämtliche Beteiligte antreffen und kontrollieren. Das Messer des 22-Jährigen wurde sichergestellt. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der 22- und der 25-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell


Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
