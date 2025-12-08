Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte attackieren 39-Jährigen mit Pfefferspray

Ludwigsburg (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann war am Samstag (06.12.2025) gegen 00:30 Uhr mit zwei Begleitern zu Fuß auf der Mathildenstraße in Höhe einer Tiefgarage unterwegs, als er plötzlich angegriffen wurde. Der 39-Jährige ging an einer dreiköpfigen Personengruppe vorbei, als er aus dieser heraus unvermittelt mit mutmaßlich Pfefferspray besprüht wurde. Anschließend rannten die drei noch unbekannten Männer davon. Der 39-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die Unbekannten sollen rund 30 Jahre alt gewesen sein. Einer der Männer soll einen Bart getragen haben. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

