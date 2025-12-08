PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Herrenberg: Zwei Männer mit Pfefferspray besprüht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich mit Pfefferspray besprühte ein noch unbekannter Jugendlicher am Freitag (05.12.2025) in Herrenberg zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren. Die beiden Männer waren gegen 22.50 Uhr im Bereich Bronntor aus noch ungeklärten Gründen mit drei Jugendlichen in verbalen Streit geraten. Einer der Jugendlichen soll dann zunächst dem 27-Jährigen und anschließend auch dem 23-Jährigen den Reizstoff in die Augen gesprüht haben. Er wird als etwa 170 cm groß mit sehr kurz rasierten Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug der 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche eine schwarze Jacke mit einem auffälligen Aufdruck in Form des Buchstabens "A" mit drei Querstreifen.

Während die Jugendlichen die Flucht ergriffen, mussten die beiden jungen Männer vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

