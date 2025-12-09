POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Baucontainer
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (06.12.2025) 08:00 Uhr und Montag (08.12.2025) 07:30 Uhr in einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Bissingen ein. Die Unbekannten entwendeten aus dem Inneren des Containers Werkzeug im Wert von etwa 3.500 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
