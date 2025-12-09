POL-LB: Löchgau: Tageswohnungseinbruch in der Brahmsstraße
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich über ein gekipptes Fenster gelangten noch unbekannte Täter am Montag (08.12.2025) zwischen 15:45 Uhr und 18:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Brahmsstraße. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.
