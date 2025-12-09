Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw macht sich selbständig

Ludwigsburg (ots)

15.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (08.12.2025) gegen 15:00 Uhr in einem Parkhaus in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 46-jähriger Citroen-Lenker parkte sein Fahrzeug in der dritten Etage im Parkhaus und sicherte es mutmaßlich nicht gegen Wegrollen. Der Citroen machte sich daraufhin selbständig und rollte über eine Rampe in die zweite Etage. Er schrammte beim Rückwärtsrollen an einer Parkhauswand entlang. Im weiteren Verlauf prallte der Citroen gegen einen geparkten Skoda und einen geparkten Honda. Der 46-Jährige wurde beim Versuch, sein rollendes Fahrzeug aufzuhalten, zwischen seinem und den geparkten Fahrzeugen eingeklemmt. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

