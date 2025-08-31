Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Burghaun

Fulda (ots)

Burghaun. Am Freitag (29.08.) kam es zwischen 11:45 Uhr und 14:00 Uhr in der Straße "Am Ostbahnhof" in Burghaun auf Höhe der Hausnummer 14 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren einen dort abgeparkten weißen Pkw Mazda und hinterließ ein orange Farbe an der Fahrerseite des beschädigten Pkw. An dem Mazda entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die einen Hinweis auf das Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon: 06652 - 9658-0.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

