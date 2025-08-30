PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer beim Kolonneüberholen schwer verletzt

Ulrichstein (ots)

Am Samstagnachmittag, gg. 17:00 Uhr, kam es in Ulrichstein auf der Landesstraße 3073 am Ortsausgang Richtung Ober-Seibertenrod zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Mücke schwer verletzt wurde. Nach den ersten Ermittlungen befuhr der Motorradfahrer als letztes von vier Fahrzeugen die Landesstraße von Ulrichstein Ortsausgang Richtung Ober-Seibertenrod und wollte die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen, als der an erster Stelle fahrende Traktorfahrer nach links in die Straße "Am Born" abbog. Dabei stieß der Motorradfahrer gegen den abbiegenden Traktor und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den schwer verletzten Motorradfahrer in das Universitätsklinikum Marburg. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000,- Euro beziffert. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizeistation Lauterbach aufgenommen.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

