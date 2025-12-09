PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Golfclub

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags (07.12.2025) schlugen noch unbekannte Täter in der Aldinger Straße in Kornwestheim zu und brachen in die Räumlichkeiten eines Golfclubs ein. Zunächst zerschlugen sie eine Fensterscheibe eines Büroraumes und gelangten so ins Innere des Clubs. Neben dem Büroraum verschafften sich die Unbekannte auch gewaltsam Zuritt in den Verkaufsraum und das angrenzende Restaurant, wobei sie weitere Glastüren und -fenster einschlugen und auch Möbelstücke beschädigten. Aus einer Kasse, die sie aufbrachen, entwendeten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe. Außerdem brachen sie die Tür eines Schuppens auf und schlossen ein Golfcart kurz, mit dem sie dann über den Golfplatz fuhren, bevor sie das Gefährt vor Ort zurückließen. Bislang kann die Höhe des hinterlassenen Sachschadens noch nicht abgeschätzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 11:20

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter entblößt sich auf Parkdeck

    Ludwigsburg (ots) - Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar derzeit gegen einen noch unbekannten Mann. Der Unbekannte parkte mit einem roten Mercedes SUV am Montag (08.12.2025) gegen 19.15 Uhr auf dem obersten Parkdeck eines Supermarktes in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar. Anschließend stieg er aus und ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:11

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte werfen Fensterscheibe ein

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Montag (08.12.2025) in Marbach am Neckar. Die Unbekannten warfen zwischen 8.30 Uhr und 9.10 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Fortbildungszentrums in der Schulstraße ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:49

    POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Einbruch in Gaststätte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Sonntag (07.12.2025) 22:30 Uhr und Montag (08.12.2025) 09:00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Aldinger Straße in Kornwestheim. Mutmaßlich hebelte der Täter zunächst vergeblich an der Haupteingangstüre zur Gaststätte, bevor er brachial ein Fenster aufhebelte, um in die Gaststätte zu gelangen. Im Inneren entwendete er zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren