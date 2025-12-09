Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Golfclub

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags (07.12.2025) schlugen noch unbekannte Täter in der Aldinger Straße in Kornwestheim zu und brachen in die Räumlichkeiten eines Golfclubs ein. Zunächst zerschlugen sie eine Fensterscheibe eines Büroraumes und gelangten so ins Innere des Clubs. Neben dem Büroraum verschafften sich die Unbekannte auch gewaltsam Zuritt in den Verkaufsraum und das angrenzende Restaurant, wobei sie weitere Glastüren und -fenster einschlugen und auch Möbelstücke beschädigten. Aus einer Kasse, die sie aufbrachen, entwendeten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe. Außerdem brachen sie die Tür eines Schuppens auf und schlossen ein Golfcart kurz, mit dem sie dann über den Golfplatz fuhren, bevor sie das Gefährt vor Ort zurückließen. Bislang kann die Höhe des hinterlassenen Sachschadens noch nicht abgeschätzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell