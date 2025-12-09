PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter entblößt sich auf Parkdeck

Ludwigsburg (ots)

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar derzeit gegen einen noch unbekannten Mann. Der Unbekannte parkte mit einem roten Mercedes SUV am Montag (08.12.2025) gegen 19.15 Uhr auf dem obersten Parkdeck eines Supermarktes in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar. Anschließend stieg er aus und schien neben seinem Fahrzeug stehend zu urinieren. Anschließend fuhr er davon, um nur etwa fünf Minuten später zurückzukehren. Erneut stieg der Mann aus, blieb mit entblößtem Unterkörper neben der geöffneten Fahrertür stehen und fasste sein Glied an. Einem 23-Jährigen fiel dies auf und er sprach den Mann auf sein Verhalten an. Der Unbekannte stieg daraufhin hektisch in den Pkw ein und fuhr davon.

Der Mann wird als 50 bis 60 Jahre alt mit sehr kurzen grauen Haaren und hoher Stirn beschrieben. Er soll etwa 175 bis 180 cm groß sein und einen leichten Bauchansatz haben. Bekleidet war er lediglich mit einer geöffneten schwarzen Daunenjacke, wobei sowohl der Oberkörper unter der Jacke als auch der Unterkörper nackt waren.

Zeugen, denen der Mann ebenfalls auffiel, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

