Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Bürgerhinweis - Polizei Bad Doberan stellt Freiluft-Plantage mit 50 Cannabispflanzen sicher

Radegast (Landkreis Rostock) (ots)

Ein aufmerksamer Bürger hat die Beamten der Polizei in Bad Doberan am 06.09.2025 auf eine augenscheinliche Freiluft-Plantage zur Anzucht von Cannabispflanzen im Bereich Radegast im Landkreis Rostock aufmerksam gemacht. Die Polizisten überprüften den Nahbereich eines örtlichen Windparks und konnten hier insgesamt 50 Cannabispflanzen feststellen. Sämtliche Pflanzen wurden sichergestellt. Hinweise auf die für die Anzucht verantwortlichen Personen liegen indes nicht vor. Zur Erhellung der Gesamtumstände ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Polizeipräsidium Rostock
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

