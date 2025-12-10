PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Nufringen: Unfallflucht in der Alte Gärtringer Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag (09.12.2025) zwischen 06.45 Uhr und 06.50 Uhr in der Alte Gärtringer Straße in Nufringen ereignete. Die polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine radfahrende Person beim Vorbeifahren einen geparkten Seat streifte und anschließend ins Straucheln gekommen oder gar gestürzt sein dürfte. Anschließend machte sich die Person jedoch davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Da es sich bei der Unfallörtlichkeit um einen Radschnellweg handelt, dürften weitere Personen dort unterwegs gewesen sein, die Zeugen des Unfalls sein könnten. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

