POL-LB: Kornwestheim: 15-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei und rammt Streifenwagen

Ein 31 Jahre alter Polizist und eine 24-jährige Polizistin erlitten am Mittwoch (10.12.2025) leichte Verletzungen als ein 15 Jahre alter Toyota-Lenker mit ihrem Streifenwagen kollidierte.

Der Toyota war einer anderen Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim gegen 02.30 Uhr in der Zügelstraße in Kornwestheim aufgefallen. Da der Pkw ohne Licht fuhr, sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt zu stoppen, beschleunigte der 15-Jährige den Toyota jedoch und flüchtete in Richtung Industriegebiet. In der Jahnstraße streifte der Jugendliche beim Vorbeifahren den Audi eines 22-Jährigen, der aufgrund des mit Blaulicht herannahenden Streifenwagens am rechten Fahrbahnrand gestoppt hatte.

An der Kreuzung Stammheimer Straße und Kreidlerstraße standen der 31-Jährige und die 24-Jährige mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn mit ihrem Streifenwagen. Der 15-Jährige fuhr zunächst links an einer Verkehrsinsel vorbei und versuchte anschließend von der Stammheimer Straße nach rechts in die Kreidlerstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit der linken Seite des stehenden Streifenwagens.

Sowohl der 15 Jahre alte Fahrzeuglenker als auch sein 21-jähriger Beifahrer konnten anschließend widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der 15-Jährige nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben. Mutmaßlich hatte er ohne deren Wissen den Toyota mit einem Zweitschlüssel unbefugt in Gebrauch genommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 30.000 Euro.

