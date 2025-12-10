PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall in der Südrandstraße - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Weil er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben dürfte und während der Fahrt im Bereich der Bundesstraße 295 bei Leonberg die Kontrolle über seinen PKW verlor und verunfallte, wurde der Führerschein eines 23-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch (10.12.2025) beschlagnahmt. Der junge Mann war zunächst von der Bundesstraße 295 kommend in Richtung der Südrandstraße unterwegs. Hierbei kam er nach einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine rechtsseitig der Straße verlaufenden Stützmauer. Anschließend wurde der BMW in die Mitte der Fahrbahn geschleudert, wo er schließlich zum Stehen kam. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da die Einsatzkräfte während der Unfallaufnahmen Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen wahrnahmen, musste er einen Atemalkoholtest durchführen, dessen Ergebnis sich auf etwa 1,2 Promille belief. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der BMW, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

