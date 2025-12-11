Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Calw

Leonberg: Erneute Festnahme im Rockermilieu - scharfe Schusswaffen sichergestellt

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 30.09.2025 fanden polizeiliche Einsatzmaßnahmen gegen Rockergruppierungen in mehreren Landkreisen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz statt. Zu Grunde lag ein bereits monatelang andauerndes Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen Mitglieder der Rockergruppierung Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye. Auf die hierzu bereits veröffentlichte, ausführliche Pressemitteilung wird verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6128860.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 39-jährigen Mann, ebenfalls im Besitz von Schusswaffen zu sein. Der Tatverdächtige war bereits im September Ziel der polizeilichen Maßnahmen gewesen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Durchsuchungsbeschluss für ein Spielcasino in Calw, das mutmaßlich als Versteck für die Waffen dienen sollte. Dieser wurde durch das Amtsgericht Stuttgart erlassen und von polizeilichen Einsatzkräften am Mittwoch, den 03.12.2025 vollstreckt. Dabei wurden zwei scharfe Schusswaffen (Pistolen) samt zugehöriger Munition aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde im Zuge der Durchsuchung festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ gegen den 39-Jährigen einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, setzte ihn in Vollzug und wies den kroatischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

