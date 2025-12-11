PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Einbruch in Golfclub

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich gegen 02.15 Uhr schlugen noch unbekannte Täter am Donnerstag (11.12.2025) eine Scheibe eines Golfclubs in der Straße Niederreutin in Bondorf ein, um so in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren zerstörten die Täter noch weitere Scheiben, durchsuchten Mobiliar und entwendeten vermutlich Bargeld. Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können derzeit genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gäu in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

