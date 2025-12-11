PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Renningen: Zeugen zu Unfallflucht in der Steinbeisstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag (09.12.2025) zwischen 19:35 Uhr und 21:40 Uhr in der Steinbeisstraße in Renningen verübt wurde. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen hinter ihm ordnungsgemäß geparkten Seat. Da sich die Unfallstelle an einer Steigung befand, rollte der Seat auf einen wiederum dahinter geparkten Mercedes. Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, am Mercedes von rund 50 Euro. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hierbei könnte es sich um einen weißen Transporter mit Anhängerkupplung gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können wenden sich bitte unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

