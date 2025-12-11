PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim
Marbach am Neckar: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (10.12.2025) brachen noch unbekannte Täter zwischen 09.00 Uhr und 10:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Bachstraße in Eglosheim ein. Die Einbrecher verschafften sich über eine eingeschlagene Scheibe der Eingangstüre Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Wohnräume. Hierbei fanden die Täter Bargeld, ein Mobiltelefon, Damenhandschuhe sowie diverse Ausweisdokumente vor und entwendeten diese. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim zu melden.

Ebenso noch unbekannte Täter verschafften sich ebenfalls am Mittwoch (10.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 20:50 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße in Marbach am Neckar. Hierzu drückten die Täter ein Fenster des Wohnhauses ein. Im Anschluss wurden sämtliche Zimmer des Hauses durchwühlt. Es wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
