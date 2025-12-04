PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++Gewerbebetrieb angegangen+++ Mercedes gestohlen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Sulzbach (Taunus), Finkenweg, Mittwoch, 03.12.2025, 17:30 Uhr

(zi)Am Mittwochnachmittag ist es in Sulzbach (Taunus) zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Unbekannte betraten gegen 17.30 Uhr das Grundstück eines Hauses im Finkenweg und begaben sich zur rückwärtig gelegenen Terrasse. Mit einem Werkzeug verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür Zugang zum Inneren. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten des Gebäudes auf der Suche nach Wertgegenständen. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Anwohner konnten im Zusammenhang mit dem Einbruch zwei verdächtige Personen beobachten. Diese werden als männlich, ca. 30 Jahre alt und komplett schwarz bekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sicherte Spuren am Tatort. Zeuginnen und Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

2. Gewerbebetrieb angegangen,

Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße, Donnerstag, 04.12.2025, 02:05 Uhr bis 02:32 Uhr

(zi)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Lorsbacher Straße ein gewerblicher Betrieb von einem Einbrecher heimgesucht. Dieser begab sich gegen 2 Uhr morgens auf das frei zugängliche Gewerbeareal und öffnete gewaltsam die Zugangstür zum Betrieb. Nachdem er die Innenräumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatte, flüchtete er unerkannt. Es liegt eine Videoaufnahme der Tat vor. Die Polizei sucht nach einem männlichen Täter, welcher mit einer Jogginghose, einem Kapuzenpullover, Basecap und dunklen Schuhen bekleidet war. Ob von ihm etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mercedes gestohlen,

Kriftel, Beyerbachstraße, Montag, 24.11.2025 bis Donnerstag, 27.11.2025

(zi)Bereits in der vergangenen Woche, im Zeitraum von Montag bis Donnerstag, haben Fahrzeugdiebe in Kriftel zugeschlagen und dort einen hochwertigen Mercedes entwendet. Dass das Fahrzeug nicht mehr in der Beyerbachstraße an Ort und Stelle parkte, stellten die Besitzer erst einige Tage später fest und erstatteten Anzeige. Zuletzt war der rund 175.000 EUR teure schwarze Mercedes AMG G63 mit den amtlichen Kennzeichen "MTK-LM 360" versehen. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug zu öffnen und letztendlich zu entwenden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

