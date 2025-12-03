PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Nach Trunkenheitsfahrt Polizistin gebissen+++Fahrzeugdiebstahl+++Falsche Polizeibeamte zugange +++Unfälle

Hofheim (ots)

1. Nach Trunkenheitsfahrt Polizistin gebissen, Schwalbach am Taunus, Württemberger Straße, Mittwoch, 03.12.2025, 01:40 Uhr

(zi)In der Nacht auf Mittwoch kam es in Schwalbach zu einem Polizeieinsatz, bei welchem eine Polizistin gebissen wurde. Nach einer vorangegangenen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, verständigte eine der beiden die Polizei und gab an, durch die andere mit einem Fahrzeug verfolgt zu werden. Die hinzugezogene Streife konnte die Verfolgerin in ihrem Fahrzeug in der Württemberger Straße antreffen und kontrollieren. Diese gab an, zuvor von der anderen Frau geschlagen worden zu sein. Zeitgleich stellten die Beamten jedoch fest, dass sie erheblich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Wegen der anstehenden Blutentnahme sollte sie auf die Dienststelle verbracht werden, wogegen sie sich durch Beißen, Schlagen und Treten wehrte. Eine Polizeibeamtin wurde hierdurch an der Hand verletzt. Die Frau wurde im weiteren Verlauf zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Sie muss künftig auf ihren Führerschein verzichten und sich in dem gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Fahrzeugdiebstahl,

Flörsheim, Beethovenstraße 7, Freitag, 28.11.2025, 02:40 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 20:30 Uhr

(zi)In den vergangenen Tagen entwendeten unbekannte Täter ein Kraftfahrzeug in Flörsheim. Der Fahrzeughalter stellte seinen schwarzen VW Golf zuletzt am Freitag in der Beethovenstraße ab. Den Fahrzeugdieben gelang es auf bislang unbekannte Weise, das Fahrzeug zu öffnen und dieses zu entwenden. Zuletzt waren am Pkw die Kennzeichen M-N 2613 angebracht. Zeuginnen und Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Falsche Polizeibeamte zugange,

Bad Soden, Dienstag, 02.12.2025, 14:30 Uhr bis 22:45 Uhr

(zi) In den vergangenen Tagen ereigneten sich eine Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter im Bereich Bad Soden. Aktuell ist glücklicherweise kein Fall bekannt, bei dem die Täter betrügerisch an Wertgegenstände gelangen konnten. Die Angerufenen realisierten den Betrugsversuch umgehend und ließen die Täter abblitzen. Nachdem daraufhin eine Mitteilung an die Polizei erfolgte, wurde die Polizeipräsenz im betroffenen Bereich vorsorglich erhöht! Hierbei konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden, jedoch nahmen die Bürgerinnen und Bürger die erhöhte Polizeipräsenz positiv wahr.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

4. Fußgängerin angefahren und verletzt,

Hofheim, Zeilsheimer Straße/Elisabethenstraße, Dienstag, 02.12.2025, 19:40 Uhr

(zi)Am Dienstagabend hat ein Autofahrer eine Fußgängerin in Hofheim angefahren. Eine 70-Jährige lief gegen 19:40 Uhr über den Fußgängerweg im Kreuzungsbereich der Zeilsheimer Straße/Elisabethenstraße. Hierbei wurden sie nach ersten Erkenntnissen von einem 72-Jährigen Autofahrer übersehen, welcher von der Zeilsheimer Straße in die Elisabethenstraße einbog. Die 70-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine entsandte Streife nahm den Unfall auf.

5. Unfall mit Verletzten,

Kelkheim, Bundesstraße 455, Dienstag, 02.12.2025, 17:39 Uhr

(gü)Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 455 wurden am späten Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Fiat die B 455 aus Richtung Kelkheim in Richtung Königstein. Gleichzeitig fuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Ford in die genau entgegengesetzte Richtung. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Fahrer des Fiats auf die Gegenfahrbahn und stieß nahezu frontal mit Ford zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden, der auf 25.000 Euro geschätzt wurde. Der Beifahrer des Fiats und der Fahrer des Fords erlitten leichte Verletzungen, welche nicht in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern an.

Meldungen der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

6. Zwei Verletzte nach Unfall auf A3,

Hochheim, Bundesautobahn 3, Dienstag, 02.12.2025, 17:22 Uhr

(zi)Am Dienstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 bei Hochheim zwei Verkehrsteilnehmer verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer war mit seiner Mercedes G-Klasse auf der A3 in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs. Als die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge, ein Opel Corsa und ein Hyundai Kona, verkehrsbedingt abbremsten, fuhr der 34-Jährige dem Hyundai auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Corsa aufgeschoben. Bei der Kollision erlitten die beiden Fahrzeugführer des Hyundai und des Corsa Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf knapp 37.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell