POL-MTK: Brand in Lager- und Bürokomplex, Hattersheim am Main, Schulstraße, Dienstag, 02.12.2025, 01:45 Uhr

Brand in Lager- und Bürokomplex, Hattersheim am Main, Schulstraße, Dienstag, 02.12.2025, 01:45 Uhr

Hofheim

(sb)In der heutigen Nacht kam es zu einem Brand in einem Gewerbekomplex in Hattersheim am Main.

Nach Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem zweistöckigen Büro- und Lagerkomplex begaben sich starke Kräfte der Feuerwehren Hattersheim am Main, Hochheim am Main, Hofheim am Taunus, des Rettungsdienstes sowie der Polizeidirektion Main-Taunus umgehend zum Einsatzort. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand das 2. Obergeschoss des zur Nachtzeit unbesetzten Gebäudes bereits in Teilen in Flammen. Da in dem Gebäude Akkus und Solarpaneele gelagert werden, breitete sich das Feuer rasant aus. Die Löschung des Brandes gestaltete sich bislang schwierig, da aufgrund der hohen Hitzeentwicklung das Gebäude zu keinem Zeitpunkt betreten werden konnte. Im weiteren Verlauf stürzte zudem das Dach ein, die Löscharbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt weiter an. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag geschätzt. Personen kamen zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht zu Schaden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde durch die Rettungsleitstelle eine Bevölkerungsinformation über die Warnapp "Katwarn" herausgegeben.

Die Brandursache ist bislang unklar. Hinweise auf strafbares Tun oder Unterlassen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

In der Sache ermittelt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus in Sulzbach und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

