PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbrüche +++ Alkoholisiert in Verkehrskontrolle gefahren +++

Hofheim (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 27.11.2025, 06:40 Uhr - Samstag, 29.11.2025, 00:20 Uhr

(sb) Zwischen Donnerstag und Samstag kam es in Hattersheim zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter näherten sich im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag über den Garten dem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße und stiegen auf einen Balkon. Dort hebelten sie die Balkontür auf und drangen in die Wohnung ein. Aus der Wohnung wurden diverser Schmuck und Bargeld entwendet. Die Einbrecher flüchteten danach unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter (06196-2073-0) zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Eschborn, Im Traminer, Freitag, 28.11.2025, 18:00 Uhr - 22:45 Uhr

(sb) In der Straße "Im Traminer" in Eschborn sind Unbekannte am Freitagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr an mehreren Türen und gelangten schließlich ins Haus. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen wurden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach eingeleitet. Hinweise werden unter (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Wohnung aufgebrochen, Hattersheim, Bad Sodener Straße, Freitag, 28.11.2025, 10:00 Uhr - 19:50 Uhr

(sb) Im Tagesverlauf des Freitags kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten über den Balkon an eine Tür des Hauses in der Bad Sodener Straße, die sie aufhebelten. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung und stahlen Schmuck und Bargeld. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

4. Scheibe eingeschlagen, Hattersheim, Hauptstraße, Freitag, 28.11.2025, 19:00 Uhr - Samstag, 29.11.2025, 08:00 Uhr

(sb) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Hattersheim die Fensterscheibe eines Raumausstatters eingeworfen. Die unbekannten Vandalen nahmen einen Wackerstein und warfen diesen in eine Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Hauptstraße. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

5. Alkoholisiert am Steuer, Sulzbach, L 3266, Samstag, 29.11.2025, 01:45 Uhr - 03:15 Uhr

(sb) Vier Streifen der Polizeistation Eschborn führten am frühen Samstagmorgen eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Standkontrolle auf der L 3266 wurden im Zeitraum von anderthalb Stunden insgesamt 37 Fahrzeuge kontrolliert. Bei einem Autofahrer wurde bei einem Atemalkoholtest ein erhöhter Wert festgestellt. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde erstattet.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell