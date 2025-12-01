PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdieb erbeutet Bargeld +++ Auseinandersetzung in Bar +++ SUV entwendet +++ Fahrzeuge angegangen +++ Entwendeter Roller aufgefunden +++ Laubbläser gestohlen +++ Alkoholisiert Unfall verursacht

Hofheim (ots)

1. Trickdieb erbeutet Bargeld,

Hochheim, Nordenstädter Straße, Freitag, 28.11.2025, 10:30 Uhr

(ro)Ein Trickdieb hat am Freitagmorgen in Hochheim Bargeld erbeutet. Der Unbekannte sprach gegen 10:30 Uhr einen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Nordenstädter Straße, unter dem Vorwand Münzgeld wechseln zu wollen, an. Der Hochheimer holte sein Portemonnaie hervor und suchte darin nach Münzen. Hierbei entwendete der Täter geschickt Bargeld aus diesem und verdrückte sich anschließend. Erst später fiel dies dem Bestohlenen auf. Der Dieb wird als ca. 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit grau-blonden Haaren und gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung in Bar,

Hofheim-Wallau, Werner-von-Siemens-Straße, Sonntag, 30.11.2025, 03:20 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen soll es in Hofheim-Wallau zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten gekommen sein.

Gegen 03:20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Personen im Bereich einer Bar in der Werner-von Siemens-Straße bei einem handgreiflichen Streit verletzt worden seien. Die entsandte Streife konnte dort noch zwei alkoholisierte Männer antreffen. Beide gaben an, dass sie zuvor von mehreren Unbekannten geschlagen und getreten worden sein sollen. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genauen Hintergründe sowie der Tatablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Sollten Sie Beobachtungen gemacht, die mit der Auseinandersetzung in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

3. SUV entwendet,

Hattersheim-Eddersheim, Parkstraße, Samstag, 29.11.2025, 23:00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 10:30 Uhr

(ro)Diebe hatten es in der Nacht zum Sonntag auf einen SUV in Hattersheim-Eddersheim abgesehen.

Die Täter machten sich an dem zwischen 23:00 Uhr und 10:30 Uhr in der Parkstraße abgestellten grauen Opel Grandland X zu schaffen und entwendeten dieses im Anschluss. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "WI-ML 298" angebracht waren.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Fahrzeuge angegangen,

Kelkheim-Fischbach, Hunsrückstraße, Donnerstag, 27.11.2025, 19:15 Uhr bis Freitag, 28.11.2025, 07:30 Uhr

(ro)Im Laufe der Nacht auf Freitag machten sich Diebe an zwei Fahrzeugen in Kelkheim-Fischbach zu schaffen.

Die Täter näherten sich zwischen 19:15 Uhr und 07:30 Uhr den in der Hunsrückstraße abgestellten Fahrzeugen der Marke Skoda und öffneten diese auf unbekannte Art und Weise. Aus einem der beiden Fahrzeuge entwendeten sie eine hochwertige Sonnenbrille. Aus dem anderen ließen sie ein Diktiergerät, eine Tankkarte sowie einen Garagenschlüssel. Mit diesem öffneten sie die zugehörige Garage und stahlen daraus ein grünes "Bulls"-Pedelec im Wert von rund 4.500 Euro und einen E-Scooter der Marke "Zhejiang Kuantu", an dem zuletzt das Kennzeichen "671 LAP" angebracht war. Samt der Beute konnten sich die Diebe unerkannt aus dem Staub machen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Entwendeter Roller aufgefunden,

Flörsheim, Am Untertor, Sonntag, 30.11.2025, 15:25 Uhr

(ro)In Flörsheim haben Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Roller entwendet, der am Sonntag stark beschädigt wieder aufgefunden wurde.

Der Polizei wurde gegen 15:25 Uhr ein beschädigter Motorroller gemeldet. In der Straße "Am Untertor" konnte die entsandte Streife das stark beschädigte, silberne Zweirad der Marke "Daelim" auffinden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Roller zwischen Freitag und Sonntag gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde dem Besitzer wieder ausgehändigt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Sollten Sie Hinweise zu dem Diebstahl geben können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

6. Laubbläser gestohlen,

Hattersheim-Okriftel, Neugasse, Freitag, 28.11.2025, 10:30 Uhr

(ro)In Hattersheim-Okriftel hat ein Unbekannter am Freitagmorgen ein Laubbläsergerät gestohlen.

Mitarbeiter einer Reinigungsfirma hatten den Akku-Laubbläser im Wert von etwa 1.000 Euro kurzzeitig vor einem Gebäude in der Neugasse abgestellt. Gegen 10:30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

7. Alkoholisiert Unfall verursacht,

Kriftel, Bahnhofstraße, Sonntag, 30.11.2025, 00:45 Uhr

(ro)Eine alkoholisierte Fahrerin hat in der Nacht zum Sonntag in Kriftel einen Unfall verursacht.

Die 39-Jährige war in ihrem Peugeot in der Bahnhofstraße von der Frankfurter Straße aus kommend unterwegs. Sie verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Bei der Unfallaufnahme war schnell der Grund für den Kontrollverlust klar, die Frau hatte zuvor Alkohol konsumiert. So wurde ihr im Anschluss auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Peugeot sowie ein beschädigter Audi mussten abgeschleppt werden.

