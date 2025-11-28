PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Schulkinder stürzen bei starker Bremsung eines Busses

Hofheim (ots)

Mehrere Schulkinder stürzen bei starker Bremsung eines Busses, Kriftel, Kapellenstraße, Freitag, 28.11.2025, gegen 13:20 Uhr

(ro)In Kriftel stürzten am Freitagmittag Schulkinder in Folge einer starken Bremsung eines Busses. Gegen 13:20 Uhr bremste der Fahrer, der in der Kapellenstraße unterwegs war, stark ab. In Folge dessen stürzten mehrere Insassen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden vier Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren leicht verletzt. Die Hintergründe des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

