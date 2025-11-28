Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Vom Grenzübergang Reitzenhain in die JVA

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 27. November 2025 um 23:20 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain einen tschechischen Staatsangehörigen.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des 57jährigen Tschechen ergab eine Ausschreibung vom Amtsgericht Görlitz zur Sicherungshaft.

Der Mann ist in Vergangenheit wegen mehrerer Diebstahlsdelikte in Erscheinung getreten und nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen, weshalb gegen ihn ein Haftbefehl erlassen wurde.

Nach der Haftrichtervorführung am heutigen Tag wurde der Tscheche in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert

