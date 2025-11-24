Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Tscheche zahlt über 3400 Euro um am Grenzübergang in Reitzenhain einreisen zu können

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am heutigen Tag um 09:30 Uhr wurde ein tschechischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vorstellig.

Die fahndungsmäßige Überprüfung von dem 42jährigen Mann ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die geforderte Geldstrafe von über 3400 Euro konnte der Tscheche aufbringen und seine Reise fortsetzen.

