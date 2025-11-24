PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Tscheche zahlt über 3400 Euro um am Grenzübergang in Reitzenhain einreisen zu können

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am heutigen Tag um 09:30 Uhr wurde ein tschechischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vorstellig.

Die fahndungsmäßige Überprüfung von dem 42jährigen Mann ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die geforderte Geldstrafe von über 3400 Euro konnte der Tscheche aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 09:44

    BPOLI C: Zeugenaufruf - MRB in Niederwiesa beworfen

    Niederwiesa (ots) - Die Bundespolizei wurde am 18.11.2025 gegen 13:05 Uhr durch die Leit-stelle der Mitteldeutschen Regiobahn informiert, dass die Regionalbahn (Chemnitz in Richtung Dresden) auf Höhe des Bahnhofs Niederwiesa gegen 12:40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand beworfen wurde. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begab sich unmittelbar zum Tatort. Personen konnten vor Ort jedoch nicht ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:15

    BPOLI C: Ungebetener Schlafgast erfordert Einsatz der Bundespolizei

    Chemnitz (ots) - Die Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde am 15.11.2025 gegen 00:55 Uhr durch den Triebfahrzeugführer der Mitteldeutschen Regionalbahn über eine schlafende Person im Zug informiert und bat um Unterstützung. Daraufhin begab sich eine Streife zur Entsorgungsstelle in die Glösaer Straße, wo sich der betroffene Zug befand. Im Zug stellten die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:51

    BPOLI C: Mann bedroht Schüler und wandert ins Gefängnis

    Chemnitz (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden am 13. November 2025 um 13:25 Uhr von der Leitstelle der Citybahn Chemnitz über eine Bedrohung in der Citybahn auf der Strecke von Burgstädt nach Chemnitz informiert. Demnach soll ein 26jähriger deutscher Staatsangehöriger mehrere Schüler bedroht und Gewalt angedroht haben, um seine "Sitzplatzansprüche" zu sichern. Eine 34jährige Frau, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren