Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zeugenaufruf - MRB in Niederwiesa beworfen

Niederwiesa (ots)

Die Bundespolizei wurde am 18.11.2025 gegen 13:05 Uhr durch die Leit-stelle der Mitteldeutschen Regiobahn informiert, dass die Regionalbahn (Chemnitz in Richtung Dresden) auf Höhe des Bahnhofs Niederwiesa gegen 12:40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand beworfen wurde.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begab sich unmittelbar zum Tatort. Personen konnten vor Ort jedoch nicht festgestellt werden. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Wurfgegenstand um einen Schotterstein aus dem Gleisbett.

Bei Ankunft des Zuges am Chemnitzer Hauptbahnhof gegen 15:35 Uhr stellten die Einsatzkräfte im hinteren Bereich des Zuges eine komplett gesplitterte Scheibe fest. Zum Tatzeitpunkt war das Abteil des Zuges nicht besetzt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die diese Aktion beobachtet haben und/oder mögliche Angaben zu Personen machen können, werden gebeten, sich an die Bundespolizeiinspektion Chemnitz, Telefon 0371/4615-0, zu wenden.

