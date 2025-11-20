PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zeugenaufruf - MRB in Niederwiesa beworfen

Niederwiesa (ots)

Die Bundespolizei wurde am 18.11.2025 gegen 13:05 Uhr durch die Leit-stelle der Mitteldeutschen Regiobahn informiert, dass die Regionalbahn (Chemnitz in Richtung Dresden) auf Höhe des Bahnhofs Niederwiesa gegen 12:40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand beworfen wurde.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begab sich unmittelbar zum Tatort. Personen konnten vor Ort jedoch nicht festgestellt werden. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Wurfgegenstand um einen Schotterstein aus dem Gleisbett.

Bei Ankunft des Zuges am Chemnitzer Hauptbahnhof gegen 15:35 Uhr stellten die Einsatzkräfte im hinteren Bereich des Zuges eine komplett gesplitterte Scheibe fest. Zum Tatzeitpunkt war das Abteil des Zuges nicht besetzt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die diese Aktion beobachtet haben und/oder mögliche Angaben zu Personen machen können, werden gebeten, sich an die Bundespolizeiinspektion Chemnitz, Telefon 0371/4615-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:15

    BPOLI C: Ungebetener Schlafgast erfordert Einsatz der Bundespolizei

    Chemnitz (ots) - Die Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde am 15.11.2025 gegen 00:55 Uhr durch den Triebfahrzeugführer der Mitteldeutschen Regionalbahn über eine schlafende Person im Zug informiert und bat um Unterstützung. Daraufhin begab sich eine Streife zur Entsorgungsstelle in die Glösaer Straße, wo sich der betroffene Zug befand. Im Zug stellten die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:51

    BPOLI C: Mann bedroht Schüler und wandert ins Gefängnis

    Chemnitz (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden am 13. November 2025 um 13:25 Uhr von der Leitstelle der Citybahn Chemnitz über eine Bedrohung in der Citybahn auf der Strecke von Burgstädt nach Chemnitz informiert. Demnach soll ein 26jähriger deutscher Staatsangehöriger mehrere Schüler bedroht und Gewalt angedroht haben, um seine "Sitzplatzansprüche" zu sichern. Eine 34jährige Frau, ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:04

    BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 10. November 2025 um 18:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain einen slowakischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung von dem 28jährigen Mann wurde festgestellt, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Slowakei wegen Diebstahl vorliegt. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren