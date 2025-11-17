PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Ungebetener Schlafgast erfordert Einsatz der Bundespolizei

Chemnitz (ots)

Die Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde am 15.11.2025 gegen 00:55 Uhr durch den Triebfahrzeugführer der Mitteldeutschen Regionalbahn über eine schlafende Person im Zug informiert und bat um Unterstützung.

Daraufhin begab sich eine Streife zur Entsorgungsstelle in die Glösaer Straße, wo sich der betroffene Zug befand. Im Zug stellten die Einsatz-kräfte schlafend einen 28-jährigen russischen Staatsangehörigen fest, welcher augenscheinlich einen betrunkenen Eindruck machte.

Da die Person nach mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten den Zug nicht verlassen wollte, wurde sie durch die Einsatzkräfte aus dem Zug verbracht. Dabei wehrte er sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen, leistete aktiv Widerstand und versuchte die Beamten zu schlagen. Zudem beleidigte der 28-Jährige sie verbal mit den Worten "Arschloch" und "Scheiß Bullen".

Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurde die Person zur Dienststelle am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille. Bei der Durchsuchung des russischen Staatsangehörigen wurde eine Kreditkarte aufgefunden, welche nicht auf seine Person ausgestellt war. Aufgrund des Verdachts der Unterschlagung wurde diese sichergestellt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Haus-friedensbruch, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Unterschlagung erstattet.

  • 14.11.2025 – 11:51

    BPOLI C: Mann bedroht Schüler und wandert ins Gefängnis

    Chemnitz (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden am 13. November 2025 um 13:25 Uhr von der Leitstelle der Citybahn Chemnitz über eine Bedrohung in der Citybahn auf der Strecke von Burgstädt nach Chemnitz informiert. Demnach soll ein 26jähriger deutscher Staatsangehöriger mehrere Schüler bedroht und Gewalt angedroht haben, um seine "Sitzplatzansprüche" zu sichern. Eine 34jährige Frau, ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:04

    BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 10. November 2025 um 18:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain einen slowakischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung von dem 28jährigen Mann wurde festgestellt, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Slowakei wegen Diebstahl vorliegt. Eine ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:00

    BPOLI C: Bundespolizei weist indische Staatsangehörige nach Tschechien zurück

    Bärenstein (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am 10. November 2025 um 14:30 Uhr am Grenzübergang in Bärenstein ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Als Fahrer konnte ein 28jähriger Inder festgestellt werden. Er wies sich mit einem gültigen indischen Reisepass und gültigen deutschen Aufenthaltstitel aus. In dem Fahrzeug befanden sich zwei ...

    mehr
