POL-MTK: Zwei versuchte Einbrüche +++ Schwere Brandstiftung +++ Ladendiebstahl mit Widerstand

Hofheim (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Am Steinberg

Tatzeit: Samstag, 29.11.2025, zwischen 06:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Am Samstag, dem 29.11.2025, zwischen 06:30 Uhr und 15:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Grundstück in Hofheim am Taunus, Am Steinberg. Es wird angenommen, dass der Täter über die Parkplätze in den Garten gelangte und anschließend auf unbekannte Weise den Balkon im 1. Obergeschoss erreichte.

Dort hebelte der Täter die Balkontür auf und drang in die Wohnung ein. Er durchsuchte mehrere Zimmer, öffnete Schränke und Schubladen und begab sich danach ins Erdgeschoss. Dort öffnete er die Terrassentür und verließ den Tatort in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

Versuchter Einbruch - Tür hält Stand

Tatort: 65760 Eschborn, Rotdornweg

Tatzeit: Unbekannt bis Mittwoch, 22.11.2025, 14:00 Uhr

Bis Mittwoch, den 22.11.2025, gegen 14:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Rotdornweg in Eschborn einzudringen. Der Täter setzte offenbar ein unbekanntes Werkzeug ein, um die Eingangstür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass der Täter ohne Beute flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise auf entwendetes Eigentum liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

Schwere Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Tatort: 65795 Hattersheim, Sindlinger Straße

Tatzeit: Samstag, 29.11.2025, gegen 21:00 Uhr

Am Samstag, dem 29.11.2025, gegen 21:00 Uhr, setzte ein bislang unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Sindlinger Straße in Hattersheim einen an der Wohnungseingangstür befestigten Adventskranz im 15. Obergeschoss in Brand. Die Tür geriet daraufhin in Brand, während sich noch zwei Personen in der Wohnung befanden. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei sowie zu umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang trat eine Anwohnerin einer Polizeibeamtin gegen die Schutzweste und das Bein, da sie sich weigerte, ihre Wohnung zu verlassen. Die Polizistin blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus zu melden.

Ladendiebstahl mit anschließendem Widerstand

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Dalbergstraße

Tatzeit: Samstag, 29.11.2025, gegen 18:35 Uhr

Ein 31-jähriger Tatverdächtiger entnahm in einem Lebensmittelladen Waren aus einem Verkaufsregal und verstaute diese in seiner Jackeninnentasche sowie in einem mitgeführten Rucksack. Zudem öffnete er eine Verpackung mit Wurstwaren und steckte diese in seine Jackentasche. Noch bevor er den Markt verlassen konnte, wurde er von hinzugezogenen Polizeistreifen kontrolliert.

Während der anschließenden Durchsuchung nach Diebesgut schlug der Mann mit dem Ellenbogen in Richtung eines Polizeibeamten. Der Schlag konnte jedoch abgewehrt werden. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeistation Flörsheim am Main gebracht. Auch dort setzte er seine Widerstandshandlungen fort und schlug sowie trat weiterhin um sich.

Da von einer weiteren Begehung von Straftaten auszugehen war, wurde der 31-Jährige vorläufig in Gewahrsam genommen.

Pressemeldung gefertigt von Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

