PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher scheitern +++ Roller entwendet +++ Spiegelgläser ausgebaut +++ Münzgeld gestohlen +++ Wärmepumpen beschädigt

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern,

Hofheim, Altenhainer Straße und Im Langgewann, Donnerstag, 27.11.2025, 15:30 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 19:40 Uhr

(ro)In Hofheim scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen beim Versuch, Fahrradkeller in mehreren Mehrfamilienhäusern aufzubrechen.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagnachmittag gelangten die Täter unbemerkt in die Tiefgarage eines Wohnhauses in der Straße "Im Langgewann" und machten sich an der Tür zum Fahrradkeller zu schaffen. Nachdem alle Hebelversuche misslangen, zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab.

In der Altenhainer Straße scheiterten Unbekannte zwischen Sonntag und Montag in gleich zwei Mehrfamilienhäusern beim Versuch, die Tür zum Fahrradkeller aufzuhebeln. Auch hier waren sie zuvor unbemerkt in die Tiefgaragen gelangt, bevor sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

2. Roller entwendet,

Flörsheim, Hauptstraße, Samstag, 29.11.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 08:00 Uhr

(ro)Rollerdiebe haben zwischen Samstag und Montag in Flörsheim zugeschlagen. Der Besitzer hatte seine schwarze Aprilia am Samstag gegen 18:00 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. Am Montag um 08:00 Uhr musste er feststellen, dass Unbekannte das Zweirad zwischenzeitlich entwendet hatten. Am Roller war zuletzt das Kennzeichen "209 CFU" angebracht. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06145) 5476-0 an die Polizeistation Flörsheim.

3. Diebstahl von Spiegelglas,

Hofheim, Bienerstraße, Freitag, 28.11.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 10:45 Uhr

(ro)Unbekannte haben in Hofheim am Wochenende das Spiegelglas eines Autos gestohlen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen haben sich die Täter an einem in der Bienerstraße abgestellten, grauen Mercedes A 180 zu schaffen gemacht. Sie demontierten das Spiegelglas des rechten Außenspiegels, bevor sie samt Beute die Flucht ergriffen. Die Polizeistation Hofheim nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Spiegelglas abmontiert,

Schwalbach, Thüringer Straße, Freitag, 28.11.2025, 11:30 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 10:00 Uhr

(ro)In Schwalbach haben Diebe zwischen Freitagmittag und Montagmorgen das Spiegelglas eines VW abmontiert. Die Unbekannten näherten sich im genannten Zeitraum dem grauen Polo, der in der Thüringer Straße geparkt war. Sie bauten das Glas des rechten Außenspiegels aus und verschwanden damit. Hinweise erbittet die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (01696) 9695-0.

5. Münzgeld gestohlen,

Hattersheim-Eddersheim, Kraftwerkstraße, Samstag, 29.11.2025, 02:15 Uhr

(ro)In der Nacht zum Samstag haben Diebe in Hattersheim-Eddersheim Münzgeld aus einem Auto gestohlen. Zwei Unbekannte machten sich nach ersten Erkenntnissen gegen 02:15 Uhr an dem in der Kraftwerkstraße abgestellten, schwarzen VW Golf zu schaffen und ließen Münzgeld aus dem Inneren mitgehen. Einer soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und lange dunkelgelockte Haare gehabt haben. Er trug eine schwarze Steppjacke mit grauer Rückenaufschrift. Sein Komplize wird als ca. 1,70 Meter groß und mit kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer Jogginghose und dunklen Sneakern. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Wärmepumpen beschädigt,

Eppstein-Bremthal, Auf den Hecken, Freitag, 28.11.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 09:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben in Eppstein-Bremthal in den vergangenen Tagen Wärmepumpen beschädigt. Die Täter näherten sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einem Grundstück in der Straße "Auf den Hecken" und beschädigten drei Wärmepumpen vor dem Neubau, bevor sie von dannen zogen. Sie hinterließen einen Schaden von über 21.000 Euro. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell