POL-MTK: Tödlicher Alleinunfall auf der L3006

Hofheim (ots)

L3006, zwischen Hattersheim-Eddersheim und Flörsheim am Main, Mittwoch, 03.12.2025,

(dg)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch befuhr ein 72-jähriger Fahrzeugführer die L3006 aus Richtung Flörsheim am Main kommend, in Fahrtrichtung Eddersheim. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er, ohne Fremdeinwirkung, aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler der Bundesautobahn. Dort verstarb er noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Im Rahmen der Untersuchung des Unfallortes kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang dauern weiter an. Die L3006 wurde an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen.

