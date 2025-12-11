Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall mit Sachschaden

Am Mittwoch missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr. Die 84-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf in der Spitalstraße und bog nach links in die Lindenstraße ab. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Skoda Octavia eines 53-Jährigen. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll die Seniorin wohl wegen der tief stehenden Sonne den Skoda übersehen haben.

