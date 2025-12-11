Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Am Mittwoch erlitten drei Personen bei einem Unfall leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 17.10 Uhr stockte der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Ost in Richtung München. Ein 53-Jähriger bremste seinen BMW bis zum Stillstand ab. Der dahinter fahrende 50-jährige VW-Fahrer bremste auch ab. Dennoch fuhr er dem BMW leicht in das Heck. Zuletzt kam von hinten ein 50-Jähriger mit seinem Toyota und prallte dem VW mit voller Wucht in das Heck. Dadurch schob es den VW nochmals auf den BMW. Bei dem Unfall erlitt der VW-Fahrer und die beiden Mitfahrerinnen im Toyota leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 45.000 Euro. Der VW und Toyota mussten abgeschleppt werden.

