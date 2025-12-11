Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auf Transporter aufgefahren

Am Mittwoch kollidierte ein 87-Jähriger in Geislingen mit einem stehenden Sprinter.

Der 87-jährige BMW-Lenker fuhr gegen 12.30 Uhr in die Stuttgarter Straße in Richtung Kuchen ein. Dort hielt ein Mercedes-Sprinter mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Straßenrand. Dies übersah der Senior wohl und fuhr ungebremst auf den teilweise auf der Straße stehenden Transporter auf. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer vorsorglich in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen nach blieb er unverletzt. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Totalschaden am BMW auf 5.000 Euro, den am Mercedes auf 8.000 Euro.

