POL-UL: (GP) Rechberghausen - Vorfahrt missachtet
Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Uhingen.
Ulm (ots)
Kurz vor 9 Uhr war eine 74-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Landstraße 1147 von Adelberg in Richtung B297 unterwegs. Beim Einfahren in die Bundesstraße übersah sie offenbar eine vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin. Die 50-Jährige kam von links aus Richtung Birenbach. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Uhingen schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 3.000 Euro.
++++ 2369884(TH)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell