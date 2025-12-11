Ulm (ots) - Gegen 18.30 Uhr war ein Einbrecher in der Tannenstraße unterwegs. An einem Einfamilienhaus hebelte er eine Kellertür auf. Zum Diebstahl kam es nicht, da der Bewohner zu dieser Zeit nach Hause kam. Er hörte noch verdächtige Geräusche aus dem Keller, dann war der Täter bereits verschwunden. Die ...

mehr