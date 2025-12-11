PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Vorfahrt missachtet
Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Uhingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr war eine 74-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Landstraße 1147 von Adelberg in Richtung B297 unterwegs. Beim Einfahren in die Bundesstraße übersah sie offenbar eine vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin. Die 50-Jährige kam von links aus Richtung Birenbach. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Uhingen schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 3.000 Euro.

++++ 2369884(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

