Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch verursachte eine 25-Jährige bei einem Unfall bei Eberhardzell Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr war eine 25-Jährige von Mittelbuch in Richtung Dietenwengen unterwegs. Am Ortseingang von Dietenwengen bog sie mit ihrem VW nach links in die Ortsstraße ein. Dabei übersah sie wohl einen 77-Jährigen. Der kam mit seinem Mercedes von links und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Abschlepper barg den erheblich beschädigten Mercedes. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf 5.000 Euro, den am Mercedes auf 15.000 Euro.

