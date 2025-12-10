Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Transporter in Flammen

Am frühen Mittwochmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand bei Blaustein aus.

Kurz nach 4 Uhr geriet ein Transporter zwischen Weidach und Herrlingen in Brand. Der parkte an der Bergstraße (K 7383). Die Feuerwehr Blaustein rückte aus und löschte das brennende Fahrzeug. Für die Löscharbeiten musste die Straße bis etwa 6 Uhr aus beiden Richtungen gesperrt werden. Die Polizei Ulm hat nun die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Autobatterie auf der Ladefläche in Brand geraten sein. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden am Mercedes wird auf 20.000 Euro geschätzt. Im Laufe des Vormittags barg ein Abschlepper den Mercedes.

