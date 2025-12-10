Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Montagabend bei Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer im Fulbachweg und wollte an der Kreuzung nach links in die Badstraße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen 31-jährigen Fahrer eines Peugeot. Dieser hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf insgesamt 11.000 Euro.

++++2361839

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell