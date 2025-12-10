PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - In Schlangenlinien unterwegs
Am Dienstag stoppte die Polizei einen 63-jährigen LKW-Fahrer bei Königsbronn.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 14 Uhr einen unsicheren LKW-Fahrer auf der B19 aus Richtung Aalen kommend. Dieser soll mit seinem Laster in deutlichen Schlangenlinien gefahren sein und mehrfach in den Grünstreifen sowie gegen die Leitplanke geraten sein. Die Polizei Heidenheim traf den Fahrer kurze Zeit später bei Rotensohl an. Den ersten Erkenntnissen nach hatte der Fahrer wohl gesundheitliche Probleme. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Fahrer begibt sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Ob ein Schaden entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt.

++++ 2364869

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

