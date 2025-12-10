Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Auf Vorderfrau aufgefahren

Am Dienstagabend kam es zu einem schweren Unfall bei Eislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 18.30 Uhr auf der B10, kurz nach dem Heimtunnel in Richtung Stuttgart. Die 26-jährige BMW-Fahrerin fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Aus bislang unklarer Ursache fuhr sie in das Heck eines Opels eines 79-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Opel gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen wieder zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die mutmaßliche Unfallverursacherin schwer verletzt. Ihr 26-jähriger Beifahrer sowie der Opelfahrer und seine 76-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Kliniken. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 120.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis 20 Uhr einspurig befahrbar und von 20 Uhr bis 22 Uhr voll gesperrt.

