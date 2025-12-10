Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Raub auf Drogeriemarkt

Beute machte ein Unbekannter am Dienstag in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr betrat der maskierte Unbekannte den Drogeriemarkt am Marktplatz. Der Täter ging zielgerichtet auf eine Kasse. Die Kasse war wegen eines Bezahlvorgangs geöffnet. Der Unbekannte forderte die Herausgabe der Kasse und riss diese aus der Verankerung. Bei seiner Tatausführung hatte er eine silberfarbene Pistole bei sich. Eine Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen, als sie versuchte die Kasse festzuhalten. Eine weitere Mitarbeiterin wurde von dem Unbekannten beim Verlassen beiseite gestoßen. Dort stieg er auf einen E-Scooter und flüchtete. Während der Tat befanden sich mehrere Kunden in dem Geschäft. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach dem Räuber. Ein Polizeihubschrauber beteiligte sich ebenfalls an der Fahndung. Der Unbekannte soll etwa 168 bis 173cm groß und schlank gewesen sein. Aufgrund der Maskierung lässt sich zu seinem Alter nichts sagen. Er trug blaue Jeans, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe. Er trug ein schwarzes Basecap und weiße Arbeitshandschuhe. Maskiert war er mit einem karierten Tuch und er hatte eine grüne Tasche mit Blumenmuster bei sich. Bewaffnet war er mit einer silbernen Pistole (näheres nicht bekannt). Er sprach deutsch ohne Akzent. Die Kriminalpolizei Ulm führt die Ermittlungen. Zeugen die Hinweise geben können oder den Täter auf der Flucht gesehen haben, melden sich bei der Polizei unter Tel. (0731/1880).

+++++++ 2366299(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

