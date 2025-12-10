Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Mit Pfefferspray attackiert

Am Dienstag soll ein 32-Jähriger im Streit zwei Männer in Erbach verletzt haben.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr geriet ein 32-Jähriger in einer Sportsbar in der Heinrich-Hammer-Straße mit zwei Männern in Streit. Dabei soll der 32-Jährige seine beiden Kontrahenten mit einem Pfefferspray attackiert haben. Die beiden 26 und 29 Jahre alten Geschädigten erlitten dadurch schwere Augenreizungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Da der betrunkene 32-Jährige sich auch danach nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv war, musste er durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Hintergründe des Streits sind bislang noch unklar.

