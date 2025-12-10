Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Vorfahrt missachtet

8.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Ein 26-Jähriger bog kurz nach 8 Uhr vom Marktplatz nach links in die Poststraße ab. Dabei übersah der Fahrer des Mercedes einen Citroen eines 39-Jährigen. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher war wohl die Sicht durch einen verkehrsbedingt stehenden Lkw in der Poststraße eingeschränkt, so die Polizei. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Autos auf jeweils 4.000 Euro.

