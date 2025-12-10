PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Vorfahrt missachtet
8.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Ein 26-Jähriger bog kurz nach 8 Uhr vom Marktplatz nach links in die Poststraße ab. Dabei übersah der Fahrer des Mercedes einen Citroen eines 39-Jährigen. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher war wohl die Sicht durch einen verkehrsbedingt stehenden Lkw in der Poststraße eingeschränkt, so die Polizei. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Autos auf jeweils 4.000 Euro.

++++2362022

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren