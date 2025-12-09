PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Beim Wenden nicht auf den von rechts kommenden Pkw geachtet
Am Montag stießen in Niederstotzingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.15 Uhr am Place de Bages. Ein 56-Jähriger war mit seinem Mietwagen in der Oberstotzinger Straße in Richtung Oberstotzingen unterwegs und wollte wenden. Dabei übersah er wohl den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. Der 46-Jährige war in Richtung Niederstotzingen unterwegs nd stieß mit dem Opel des 56-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 5.000 Euro, den am VW auf ca. 6.000 Euro.

++++2358567

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

