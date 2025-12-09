Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag stießen auf der Kreisstraße bei Maselheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr war ein 85-Jähriger auf der Straße zwischen Wennedach und Ellmansweiler unterwegs. An der Einmündung zur K7504/ Winterreuter Straße übersah er wohl die vorfahrtsberechtige 49-Jährige. Die Frau kam mit ihrem Audi Kombi von rechts aus Richtung Laupertshausen. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 6.000 Euro, den am Audi auf ca. 4.000 Euro.

Die Vorfahrt nicht zu beachten ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Unfälle, meldet die Polizei. Diese Unachtsamkeit sei häufig auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Denn wer in einen Unfall verwickelt ist, verliert viel Zeit, im schlimmsten Fall sein Leben. Deshalb mahnt die Polizei, sich mehr Zeit zu nehmen und lieber eine Minute später anzukommen als gar nicht.

++++2352527

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell